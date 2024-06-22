Скількох українців потенційно можуть мобілізувати: нардеп назвав цифру

Нині стоїть питання щодо того, хто не має бути мобілізований

Дмитро Наталуха висловився про бронювання, вказавши, що військові потреби нероздільні з економікою

Мобілізаційний потенціал в Україні становить щонайменше 5-6 млн чоловіків. Однак від ЗСУ немає запиту на мобілізацію їх усіх. Про це повідомив нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

«За різними оцінками (як нашими, так і в ЗМІ) в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Чи був у нас запит на мобілізацію їх всіх? – Ні. Відповідно, стоїть питання щодо того, хто не має бути мобілізований», – ідеться в заяві народного обранця.

Нардеп також вказав, що голосував за закон про мобілізацію, тому що це був запит військових. За словами Наталухи, всі запити армії були виконані.

«Ця війна – війна людських ресурсів проти ефективності. Ефективність економіки – одна з її складових. Без працюючої економіки нам не перемогти. Звісно, можна сказати, що інженер-конструктор куди важливіший у ролі штурмовика, ніж розробник передового оборонного стартапу (так, це реальний приклад), але це буде брехнею», – ідеться в дописі нардепа.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», у якому закладена концепція економічного бронювання.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані, які будуть намагатися уникнути мобілізації, будуть все частіше мати проблеми з отриманням послуг.

До слова, Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.