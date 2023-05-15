Бій за Бахмут: Росія підтягує загони десантників

Попри успіхи української армії, росіяни не змінюють цілі захопити місто

ЗСУ вдалось просунутись в Бахмуті Донецької області, але ситуація на цьому напрямку залишається дуже важкою. Росіяни не збираються відступати, а навпаки підтягують у місто десантно-штурмові загони. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

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«У Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових», – повідомила Маляр.

За словами заступниця міністра, попри успіхи української армії, росіяни не змінюють цілі та підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони.

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«Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута», – констатувала заступник міністра оборони.

Триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.