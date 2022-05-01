Слідом за Джолі в Україну приїхала ще одна світова зірка

Маккеллен найбільш відомий в Україні за роллю чарівника Гендальфа в трилогії «Володар кілець»

Українці у приїзді 82-річного «мага» побачили добрий знак

Слідом за голлівудською зіркою Анджеліною Джолі в Україну приїхав відомий британський актор Ієн Маккеллен. Про це повідомив у Facebook користувач Irko Mai, який зустрів актора у Львові.

«Пссс, бабушатник! Гендальф у Львові. І Джолі теж, хто не в курсі», –повідомив він у соцмережі.

Маккеллен найбільш відомий в Україні за роллю чарівника Гендальфа в трилогії «Володар кілець». Українці у приїзді 82-річного «мага» побачили добрий знак, адже у фільмі він знищував орків (армія зла) пачками. З «орками» зараз бореться й українська армія.

«О, Гендальф нам потрібний!», «Де Фродо з перстнем?» «Гендальф дуже доречний, тут і сумнівів немає» «Наша людина! Якщо Гендальф з нами – перемога не за горами», «Понаїхали. Скоро не можна буде кави випити», – жартують українці.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

До речі, не всі російські видання наважилися написати, що Анджеліна Джолі приїхала до України. Деякі у своїх матеріалах розмито повідомили, що актриса відвідала Східну Європу.