Президент Чехії назвав головну ілюзію Путіна

Земан запевнив, що підтримка з боку Чехії українцям триватиме і надалі

Земан: «Виявляється, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти»

Російський агресор Володимир Путін піддався ілюзіям про російську армію, вважаючи її другою у світі. Про це заявив президент Чехії Мілош Земан в інтерв’ю CNN Prima News.

«Президент Росії Володимир Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно… Виявляється, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти», – сказав він.

Щодо постачання російського газу, Земан зазначив, що Росія залежить від експорту газу, але «політика часом ірраціональна, тому не виключено, що країна припинить поставки».

«Не думаю, що Росія припинить поставки... Але колись я публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними», – заявив Земан.

Він наголосив, що у довгострокових національних інтересах Чехія не буде залежати від російського газу.

Президент Чехії, який раніше ставився «із застереженням» до мігрантів, тепер змінив свою думку і вітає біженців з України.

«В основному це жінки та діти, чоловіки воюють вдома. Але арабські біженці були молодими і здоровими чоловіками, які, навпаки, залишали вдома жінок і дітей», – пояснив він зміну своєї думки.

Земан також запевнив, що підтримка з боку Чехії українцям триватиме і надалі.

«Якщо війна в Україні триватиме, а Єнс Столтенберг каже, що це може бути війна, яка триватиме кілька років, – то підтримка чеського народу не охолоне, тому що ми бачимо ці страждання», – пояснив він.

Нагадаємо, Чехія відмовилася платити за російський газ рублями. Також повідомлялося, що Росію у Раді з прав людини ООн може замінити Чехія.

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