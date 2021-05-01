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    Винуватця смертельної ДТП у центрі Києва взяли під варту без альтернативи застави

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    Унаслідок ДТП 18-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій і ще один пасажир отримали тілесні ушкодження - Винуватця смертельної ДТП у центрі Києва взяли під варту без альтернативи застави
    Унаслідок ДТП 18-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій і ще один пасажир отримали тілесні ушкодження
    Фото: facebook-сторінка Київської міської прокуратури

    Нетверезий 25-річний водій тікав від патрульних та врізався у свфтлофор

    Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і взяв під варту терміном на 60 діб водія автомобіля Infiniti, який у ніч на 1 травня вчинив смертельну ДТП на бульварі Лесі Українки.

    «Можливість внесення застави суд своїм рішенням не передбачив», – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у facebook.

    Як встановило слідство, 25-річний водій, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не виконав вимогу поліції про зупинку транспортного засобу та, не впоравшись з керуванням авто, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на опору світлофора.

    Унаслідок ДТП 18-річна пасажирка автомобіля загинула на місці, водій і ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.

    Водія Infiniti затримано. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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    Винуватця смертельної ДТП у центрі Києва взяли під варту без альтернативи застави
    Винуватця смертельної ДТП у центрі Києва взяли під варту без альтернативи застави
    Винуватця смертельної ДТП у центрі Києва взяли під варту без альтернативи застави
    Фото: facebook-сторінка Київської міської прокуратури

    Раніше «Главком» писав, що за кермом автівки був онук ексміністра МВС Миколи Білоконя.

    Нагадаємо, на Прикарпатті сталася ДТП з автобусом, є загиблі.

    Як повідомлялося, 30 квітня, на Житомирській трасі автомобіль збив лося, який вибіг на дорогу.

    Теги: МВС ДТП суд водій автомобіль Facebook
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