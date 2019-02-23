Сніг і морози скували Карпати: триває операція з транспортування тіл загиблих туристів



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Орієнтовний час підйому до пошуково-рятувального поста ДСНС, де зупинилась група туристів, 5-6 годин

Рятувальники проводять операцію з транспортування тіл загиблих у Карпатах туристів

Держана служба з надзвичайних ситуацій проводить рятувальну операцію у Карпатах на Івано-Франківщині, де група туристів у кількості 8 чоловік потрапила в негоду. Двоє туристів через обмороження загинули.

Згідно з повідомленням відомства, вранці пошуково-рятувальна група ДСНС розпочала підйом для супроводу туристів та транспортування тіл загиблих. Орієнтовний час підйому до пошуково-рятувального поста ДСНС, де зупинилась група туристів, 5-6 годин.

Об 11 год. 10 хв. пошуково-рятувальна група ДСНС прибула до рятувального поста на г. Піп Іван для супроводу туристів та транспортування тіл загиблих. На даний час пошуково-рятувальна група ДСНС разом з туристами очікують покращення погодних умов для початку спуску.

Біля підніжжя гори створено штаб з проведення рятувальних робіт для координації зв’язку між рятувальниками. Створено проміжний пункт обігріву.

Напередодні стало відомо, що група туристів в кількості 8 чоловік, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський, надіслали запит до рятувальників про надання допомоги. Рятувальниками до рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями, два з яких померли, п’ять туристів рухались самостійно. В зв'язку зі складними погодними умовами (сильний вітер 30 м/с, велика висота снігового покрову 1,5-2 м та низька температура повітря -14) подальші заходи з супроводу групи туристів до підніжжя гори були відтерміновані на ранок 23 лютого.

На даний час в горах спостерігається ускладнення погодних умов: температура повітря 20 градусів морозу, сильний вітер, нульова видимість снігові перемети подекуди сягають до 1,5-2 метрів. Для проведення заходів з супроводу групи туристів до підніжжя гори залучено рятувальників Івано-Франківського, Косівського та Верховинського ПРВ СПРЧ АРЗ СП в кількості 34 чол. о/с та 6 од. техніки.