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Україна зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 10 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Україна зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 10 лютого
Прогноз погоди на 10 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни місцями ожеледиця

У понеділок, 10 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На дорогах східних, більшості центральних та Сумської областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, в Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

Україна зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 10 лютого фото 1

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.

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Теги: прогноз погоди погода

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