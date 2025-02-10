Україна зустріне тиждень без опадів: прогноз погоди на 10 лютого

На дорогах країни місцями ожеледиця

У понеділок, 10 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На дорогах східних, більшості центральних та Сумської областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, в Карпатах 10-15° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 4-6° морозу.