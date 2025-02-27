Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву
За словами речниці Укргідрометцентру, поняття «брудна хмара» не існує
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше повідомлялося, що в деяких областях якість повітря буде дуже поганою

Український гідрометцентр відреагував на інформацію про «брудну хмару», яка на початку березня має начебто накрити Україну. Вона не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи в ефірі телемарафону.

«Дуже наполегливо просимо не довіряти таким неперевіреним джерелам з інтернету», – каже Птуха.

Посадовиця наголосила, що такого поняття, як «брудна хмара» взагалі не існує.

«Про всі забруднення та якісь небезпеки ми моніторимо та завчасно повідомляємо», – каже вона.

Нагадаємо, в мережі з'явилася інформація, що Україну насувається брудна хмара. Про це начебто свідчили дані погодного радара Ventusky. Так, у деяких областях за показниками якість повітря буде нездоровою, а в інших навіть дуже нездоровою.

Найгірша ситуація начебто очікується у Житомирі. Там 2 березня показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездоровий рівень).

Як повідомлялося, 1 березня хмару очікують у західних та східних областях, а вже 3 та 4 числа вона накриє і центральні, і південні регіони.

До слова, сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не очікується. У деяких областях потеплішає.

Холодне повітря повільно відступає, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозується найхолодніша погода – вночі 11-16°, вдень 0-5° морозу. У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим – вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. На решті території буде прохолодна ніч (7-12° морозу), але й приємну денну температуру в межах невеликих плюсових значень.

Читайте також:

Теги: повітря погода Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу)
У столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря: влада назвала причину
24 лютого, 08:05
У столиці вдень очікується 0-2° тепла
Частину України накриє сніг з дощем: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:10
Радіаційний фон у всьому місті у нормі
У Києві погіршилася якість повітря: влада назвала причину
12 лютого, 09:19
Довжина озера становить 138,3 метра, а ширина – 42 метри
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі
7 лютого, 10:39
Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України (оновлено)
4 лютого, 10:19
В нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня
В Україні посеред зими прокинулись змії та ведмеді: чому це небезпечно
2 лютого, 23:24
Унаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості
СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові
30 сiчня, 17:06
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору інтерв’ю
28 сiчня, 10:25

Події в Україні

На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву
На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву
Уряд змінив правила перетину кордону для деяких чоловіків
Уряд змінив правила перетину кордону для деяких чоловіків
Суддю ліквідованого Окружного адмінсуду Літвінову звільнено
Суддю ліквідованого Окружного адмінсуду Літвінову звільнено
Окупанти сповільнилися на більшості ділянках фронту: Сирський назвав причину
Окупанти сповільнилися на більшості ділянках фронту: Сирський назвав причину
Правоохоронці ідентифікували причетних до обстрілу Харкова у лютому 2022-го
Правоохоронці ідентифікували причетних до обстрілу Харкова у лютому 2022-го
Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон
Мінкульт припинить видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
22K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
17K
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
12K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
7010
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua