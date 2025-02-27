На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву

Раніше повідомлялося, що в деяких областях якість повітря буде дуже поганою

Український гідрометцентр відреагував на інформацію про «брудну хмару», яка на початку березня має начебто накрити Україну. Вона не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи в ефірі телемарафону.

«Дуже наполегливо просимо не довіряти таким неперевіреним джерелам з інтернету», – каже Птуха.

Посадовиця наголосила, що такого поняття, як «брудна хмара» взагалі не існує.

«Про всі забруднення та якісь небезпеки ми моніторимо та завчасно повідомляємо», – каже вона.

Нагадаємо, в мережі з'явилася інформація, що Україну насувається брудна хмара. Про це начебто свідчили дані погодного радара Ventusky. Так, у деяких областях за показниками якість повітря буде нездоровою, а в інших навіть дуже нездоровою.

Найгірша ситуація начебто очікується у Житомирі. Там 2 березня показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездоровий рівень).

Як повідомлялося, 1 березня хмару очікують у західних та східних областях, а вже 3 та 4 числа вона накриє і центральні, і південні регіони.

До слова, сьогодні, 27 лютого, в Україні опадів не очікується. У деяких областях потеплішає.

Холодне повітря повільно відступає, найдовше воно затримається на північному сході та сході країни, де прогнозується найхолодніша погода – вночі 11-16°, вдень 0-5° морозу. У західних областях, навпаки, потепління буде найвідчутнішим – вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. На решті території буде прохолодна ніч (7-12° морозу), але й приємну денну температуру в межах невеликих плюсових значень.