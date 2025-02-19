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Прикордонники застерегли любителів Карпат: вночі температура падає до -30°

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Прикордонники застерегли любителів Карпат: вночі температура падає до -30°
Засніжені Карпати
фото: Чернівецький прикордонний загін

Прикордонникам довелось об'єднатися із рятувальниками, аби врятувати трьох заблукалих у мороз

Суворі погодні умови продовжують панувати в Карпатах. Так, прикордонники зафіксували до -30° морозу вночі. Про це йдеться у дописі Чернівецького прикордонного загону.

«На одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону фіксують суттєве зниження температури повітря. Вдень – мінус 23-25°, вночі – до мінус 30°», – інформують прикордонники.

Прикордонники застерегли любителів Карпат: вночі температура падає до -30° фото 1
фото: Чернівецький прикордонний загін

Сніг ускладнює пересування прикордонними дорогами і стежками, що «може нести небезпеку для здоров’я та життя людини». Так, минулої доби на Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону доєднались до співробітників Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення аби розшукати трьох чоловіків.

Чоловіки заблукали в горах. Вони намагалися самостійно знайти шлях і бродили так засніженим високогір'ям два дні, однак врешті вирішили кликати на допомогу. Їх шукали впродовж восьми годин.

«Будьте обачними, не порушуйте кордон та не наражайте себе на небезпеку», — підсумували прикордонники.

Нагадаємо, на Буковині відкрили універсальний маршрут у Карпатах протяжністю 4 кілометри.

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Теги: прикордонники рятувальники Карпати (гори) погода

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