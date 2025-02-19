Прикордонники застерегли любителів Карпат: вночі температура падає до -30°
Прикордонникам довелось об'єднатися із рятувальниками, аби врятувати трьох заблукалих у мороз
Суворі погодні умови продовжують панувати в Карпатах. Так, прикордонники зафіксували до -30° морозу вночі. Про це йдеться у дописі Чернівецького прикордонного загону.
«На одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону фіксують суттєве зниження температури повітря. Вдень – мінус 23-25°, вночі – до мінус 30°», – інформують прикордонники.
Сніг ускладнює пересування прикордонними дорогами і стежками, що «може нести небезпеку для здоров’я та життя людини». Так, минулої доби на Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону доєднались до співробітників Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення аби розшукати трьох чоловіків.
Чоловіки заблукали в горах. Вони намагалися самостійно знайти шлях і бродили так засніженим високогір'ям два дні, однак врешті вирішили кликати на допомогу. Їх шукали впродовж восьми годин.
«Будьте обачними, не порушуйте кордон та не наражайте себе на небезпеку», — підсумували прикордонники.
Нагадаємо, на Буковині відкрили універсальний маршрут у Карпатах протяжністю 4 кілометри.
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