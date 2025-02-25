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Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot
Індекс якості атмосферного повітря станом на 06:50 досягнув значення 120
фото: glavcom.ua

Станом на 06:50 вологість повітря у столиці складає 60%

У столиці зберігається погіршена якість повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 06:50 25 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 120.

Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані SaveEcoBot фото 1

Цей рівень забрудненості шкідливий для деяких категорій. І може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Станом на 06:50 вологість повітря складає 60%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, в Україні прогнозують невелику хмарність, без опадів, лише у східних областях хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім заходу та півдня, очікується ожеледиця.

Температура в західних, південно-західних областях та Криму вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 8-13° морозу, на північному сході країни до 16° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Лівобережжі 2-7° морозу.

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Теги: Київ повітря погода

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