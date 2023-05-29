Аналітики ISW пояснили, чому Пригожин підриває режим Путіна

Це, найімовірніше, пов'язане з образою на те, що Пригожин не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито «захоплення» Бахмута

Засновник російської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин вчергове побічно підірвав режим диктатора Володимира Путіна, критикуючи бюрократичну машину в РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, Пригожин, відповідаючи на запитання журналіста про те, що російські державні ЗМІ забороняють будь-які дискусії про «вагнерівців», заявивши, що неназвані російські бюрократи лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж «народ почне чинити опір і почне ненавидіти бюрократів».

Пригожин заявив, що російські офіційні особи змогли б скористатися своєю історичною здатністю піддавати російське суспільство цензурі, якби РФ не розпочала війну проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також помітно переключив обговорення з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї особи.

«Коментарі Пригожина, найімовірніше, націлені на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який безпосередньо займається невеликими інфраструктурними проєктами та життями простих росіян», – зазначають аналітики.

Експерти ISW вважають, що Пригожин, можливо, нападає на Путіна через те, що керівник Кремля не дав йому обіцяну нагороду за «захоплення» Бахмута.

Попередня атака Пригожина на Путіна відбулася 9 травня, і тоді керівник ПВК стверджував, що «вагнерівці» фактично захопили б Бахмут до 10 травня та зачистили місто до 20 травня, і спробував звинуватити у затримці відмову Міноборони РФ від передачі боєприпасів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Випади Пригожина на адресу Путіна та Міноборони Росії – у поєднанні з його хвастощами досягненнями «Вагнера» – можуть свідчити про те, що Пригожин розчарований тим, що не отримав обіцяної компенсації за «перемогу» у битві за Бахмут», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Пригожин анонсував «колосальний наступ» на Краматорськ та Слов'янськ.