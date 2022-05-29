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    Думки вголос

    Путін готував українцям долю уйгурів у Китаї

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін заздрить і намагається наслідувати великого південного сусіда та його &laquo;імператора&raquo; Сі - Путін готував українцям долю уйгурів у Китаї
    Путін заздрить і намагається наслідувати великого південного сусіда та його «імператора» Сі

    Диктатор вирішив, що якщо китайцям вдалося фактично розтоптати уйгурів як націю, йому вдасться зробити те саме з українцями

    Мовою оригіналу

    Для того, чтобы понять, какое будущее было бы у Украины, если бы Путину удалось ее захватить, достаточно посмотреть на ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономный районе Китая. Там уже много лет китайские власти проводят «денацификацию», то есть с помощью массового террора и тотальной слежки уничтожают национальное самосознание и идентичность уйгуров. Делают именно то, что прямым текстом обещают «денацификаторы» украинцам.

    Из последней статьи Би-би-си о новых доказательствах этноцида уйгур в Китае: «Фотографии – свидетельство того, как Пекин ополчился на уйгурские семьи как на хранилище идентичности и культуры. Китайские власти открыто говорят о том, что цель этой политики – «вырвать их корни, разрушить их родословную, связи и происхождение».

    Также и российские власти откровенно заявляют о необходимости «освободить» украинцев от «придуманной врагами России национальной идентичности и искусственно созданного государства».

    Разумные люди удивлялись, как Путин надеется держать строптивую густонаселенную Украину под контролем? А вот как Китай держит под контролем Синьцзян: чуть не десять процентов уйгур сидит, остальные под видео-колпаком, при исполнении государственного гимна скривил физиономию – поехал на пару лет в лагерь перевоспитания, разучивать политграмоту и патриотические песни.

    Я думаю, что это не случайное совпадение. Путин завидует и пытается подражать великому южному соседу и его «императору» Си. Бункерный диктатор, вероятно, решил, что если у китайцев получилось фактически расстоптать уйгуров как нацию, у него получится проделать тоже самое с украинцами. К счастью, оказалась у Плюгавого кишка тонка.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Китай путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін готував українцям долю уйгурів у Китаї