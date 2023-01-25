Спадок Залужного: хто передав генералу $1 млн й чому він віддав його на армію

Американець українського походження заповів головнокомандувачу ЗСУ мільйонну спадщину

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у січні отримав $1 млн у спадок від американця українського походження і віддав їх на потреби армії, повідомило видання New York Times.

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Чималу суму Залужному заповів громадянин США Грегорі (Григорій) Степанець. Чи була у заповіті умова, що гроші треба передати на армію, видання не уточнює.

Проте, як пояснили у генштабі, пан Степанець не був родичем Залужного, а спадок став символічним і досить несподіваним для самого главкома жестом українця зі США на підтримку України та її армії.

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Відповідно до заповіту громадянина США українського походження Григорія Степанця від 15 листопада 2022 року, одним із отримувачів спадку в розмірі $1 млн був визначений генерал Валерій Залужний.

Головнокомандувач спрямував ці гроші у повному обсязі на спецрахунок Нацбанку України для збору коштів на потреби армії, що підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року.

Свою мільйонну спадщину прокоментував і сам Залужний – він стверджує, що його родина зрозуміла таке рішення: «Я все своє життя віддав Збройним силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним силам України. І вдячний своїй родині за розуміння».

Хто ж передав спадок?

У генштабі надали коротку довідку про людину, від якої український головнокомандувач отримав $1 млн. Чоловік не є родичем Залужного, а спадок став символічним і досить несподіваним жестом для самого генерала.

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Григорій Степанець народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій війні і був убитий німцями в жовтні 1941 року.

«Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал, де вони зазнали голоду та інших випробувань. Після закінчення війни вони повернулися до Вінниці. У місті тоді так само було дуже мало їжі. Вижили лише завдяки тому, що дядько, який воював (був поранений і втратив ногу), ділився з ними військовим пайком», – повідомили у генштабі ЗСУ.

Після завершення середньої школи із золотою медаллю у 1956 році Григорій Степанець вступив до Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, який так само закінчив із відзнакою, отримавши ступінь магістра з математики, ступінь магістра з хімії та ступінь кандидата наук з фізичної хімії.

Він вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами, переклав кілька книг.

Після завершення вищої освіти, Григорій Степанець працював науковим співробітником в університеті, а згодом – у кількох різних установах старшим системним програмістом і аналітиком.

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«Працюючи в Геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів і невдовзі був звільнений радянською владою за сфальсифікованим приводом. Пізніше його переслідувало КДБ, і він не міг працювати. Подав заявку на отримання виїзної візи, але йому відмовили», – розповіли у генштабі.

Ситуація змінилася після приходу Михайла Горбачова до влади, коли Григорію Степанцю дали дозвіл на виїзд з Радянського Союзу.

У 1989 році він приїхав до Сполучених Штатів і почав працювати в Microsoft у Редмонді, штат Вашингтон, розробником програмного забезпечення. Разом з іншим розробником програмного забезпечення вони винайшли патент, переданий Microsoft на декодування кодів даних змінної довжини.

Як розповіли родичі Григорія Степанця, «з любов'ю Григорія до України можна порівняти лише його любов до рослин і дерев».

Як відомо, Залужний пожертвував $1 млн для армії.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу Україні: Залужний вперше особисто зустрівся з генералом США Марком Міллі.