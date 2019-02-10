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    Події в Україні

    Спеціаліст міграційної служби у Львові погорів на хабарі

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    Затримання хабарника - Спеціаліст міграційної служби у Львові погорів на хабарі
    Затримання хабарника
    Фото: ДБР

    Працівник ДМС вимагав від пакистанця 14 тис. гривень за видачу посвідки на постійне місце проживання в Україні

    У Львові слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали за отримання неправомірної вигоди спеціаліста районного відділу Державної міграційної служби (ДМС).

    Про це повідомляє прес-служба ДБР.

    За інформацією слідчих, працівник ДМС вимагав та отримав від громадянина Ісламської республіки Пакистан 14 тис. гривень за видачу посвідки на постійне місце проживання в Україні.

    «Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за оперативного супроводження співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Львівській області», - повідомили в ДБР.

    Наразі процесуальне керівництво у провадженні здійснюється військовою прокуратурою західного регіону. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру з ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

    Нагадаємо, в Україні з 1 січня до 8 лютого військові прокурори затримали за хабарі 52 людини.

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