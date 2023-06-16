Спецназ взяв у полон п’ятьох окупантів, які тонули на затопленій Херсонщині (відео)

Після підриву Каховської ГЕС десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині

Обмінний фонд України поповнили п’ятеро російських окупантів, врятованих воїнами Сил спеціальних операцій ЗСУ на затопленій Херсонщині. Про це повідомляє Командування ССО.

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Підірвавши Каховську ГЕС, російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже, після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині.

Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього.

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П’ятьох ворожих бійців українські воїни завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнах, незважаючи на те, що на них перебували і росіяни. Попри це, усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали.

Вже на березі під час розмови з полоненими оператори ССО з’ясували, що окупанти належать до підрозділу «Шторм Z». Ці загони російське міноборони комплектує за тим же принципом, що і формування «Вагнер»: основу складають засуджені росіяни, що відбувають покарання у тюрмах. За участь у війні проти України їм обіцяють амністію.

Раніше повідомлялося, що Сили спецоперацій у співпраці з підрозділом Сил оборони взяли в полон трьох російських окупантів на Донеччині.