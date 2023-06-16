Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецназ взяв у полон п’ятьох окупантів, які тонули на затопленій Херсонщині (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Спецназ взяв у полон п’ятьох окупантів, які тонули на затопленій Херсонщині (відео)
Ворожих бійців українські воїни завантажили на човни
фото ілюстративне

Після підриву Каховської ГЕС десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині

Обмінний фонд України поповнили п’ятеро російських окупантів, врятованих воїнами Сил спеціальних операцій ЗСУ на затопленій Херсонщині. Про це повідомляє Командування ССО.

Підірвавши Каховську ГЕС, російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже, після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині.

Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього.

П’ятьох ворожих бійців українські воїни завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнах, незважаючи на те, що на них перебували і росіяни. Попри це, усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали.

Вже на березі під час розмови з полоненими оператори ССО з’ясували, що окупанти належать до підрозділу «Шторм Z». Ці загони російське міноборони комплектує за тим же принципом, що і формування «Вагнер»: основу складають засуджені росіяни, що відбувають покарання у тюрмах. За участь у війні проти України їм обіцяють амністію.

Раніше повідомлялося, що Сили спецоперацій у співпраці з підрозділом Сил оборони взяли в полон трьох російських окупантів на Донеччині.

Теги: окупанти ЗСУ Херсонщина обмін полоненими Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Самусь: «І до руйнування дамби українське військове командування не розглядало Херсонський напрямок удару як основний»
Військовий аналітик пояснив, чи вплине підрив Каховської ГЕС на хід контрнаступу
14 червня, 07:40
Путін вдався до нових погроз
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
13 червня, 17:59
Росія підірвала Каховську ГЕС у ніч на 6 червня
Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином
14 червня, 21:55

Події в Україні

Спецназ взяв у полон п’ятьох окупантів, які тонули на затопленій Херсонщині (відео)
Спецназ взяв у полон п’ятьох окупантів, які тонули на затопленій Херсонщині (відео)
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
Велика пожежа під Курськом і військова допомога від Іспанії: головне за ніч
Велика пожежа під Курськом і військова допомога від Іспанії: головне за ніч
Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото
Удар по базі окупантів під Генічеськом: з’явилися супутникові фото
На Херсонщині окупанти вдаються до тортур, щоб видворити людей із домівок
На Херсонщині окупанти вдаються до тортур, щоб видворити людей із домівок
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
16K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
9583
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
9483
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
9192
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
7113
Барон Мюнхгаузен відпочиває. Путін шокував своїх «воєнкорів»

Новини

Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту