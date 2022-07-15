США готують групу прокурорів для фіксації воєнних злочинів росіян в Україні

З початку війни в Україні зареєстровано понад 20 тисяч воєнних злочинів

Американські колеги активно розвиватимуть підтримку Atrocity Crimes Advisory Group, яка працює із Офісом Генпрокурора»

США готові надіслати групу прокурорів для роботи на місцях воєнних злочинів російських військових в Україні. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами, про практичну підтримку «на землі» говорили із партнерами із США. Зокрема, з Послом із особливих доручень Офісу глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет ван Скак та легендарним «мисливцем за нацистами» Елі Розенбаумом із Департаменту юстиції США.

«Штати формують групу прокурорів, яка стане з українськими правоохоронцями пліч-о-пліч на полі бою за справедливість. Також американські колеги активно розвиватимуть підтримку Atrocity Crimes Advisory Group, яка працює із Офісом Генпрокурора», – сказала Венедіктова.

Нагадаємо, Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України). На місці злочину працюють слідчі СБУ.