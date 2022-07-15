Били з кримського мису: ЗСУ розповіли подробиці ракетних ударів по Вінниці

Ракетну атаку окупанти здійснили біля мису Фіолент в тимчасово окупованому Криму

Удари по Вінниці в четвер завдавав малий ракетний корабель РФ. Всього було випущено три ракети типу «Калібр». Про це повідомляє в Facebook Оперативнекомандування «Південь».

Ракетну атаку окупанти здійснили біля мису Фіолент в тимчасово окупованому Криму.

«Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари. Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент був здійснений пуск трьох ракет типу «Калібр«, що потрапили по Вінниці», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що через наростання шторму корабельне угруповання ворожого флоту знову змінило склад: у готовності до ракетних ударів знаходяться три ракетні кораблі з 24 ракетами на борту, також залучені два великі десантні кораблі.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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