США хочуть направити у зону бойових дій аудиторів
Аудитори контролюватимуть використання американської допомоги
Американських інспекторів з нагляду за використанням військової допомоги США хочуть направити до України, щоб отримувати повну картину та посилити моніторинг у міру розширення масштабів американської допомоги. Про це заявили генеральні інспектори з Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку, передає The Wall Street Journal.
Зазначається, що бажання відправити інспекторів до України з'явилося у керівників груп моніторингу після того, як вони побували у Києві. До цього завдання з нагляду виконували дистанційно, з використанням 177 аудиторів та слідчих, які базуються у Вашингтоні, Польщі та Німеччині.
Керівництво аудиторів вважає, що всебічний нагляд неможливо здійснювати дистанційно, тому наполягатиме на надсиланні частини персоналу до України.
«Для справді всебічного та надійного нагляду це неможливо зробити дистанційно», – зазначила Ніколь Ангарелла, виконувачка обов'язків заступника генерального інспектора USAID.
Інспектори наголосили, що досі вони не отримували повідомлень про великі шахрайства чи незаконні дії, пов'язані з допомогою США України. Але вони також визнали, що розмір американського пакета допомоги та швидкість, з якою він був наданий Конгресом, створюють проблеми для контролерів.
Видання зазначає, що зазвичай інспектори працюють у фоновому режимі, публікуючи звіти через місяці чи роки після того, як кошти федерального уряду було витрачено. Але масштаби допомоги Україні змінили ситуацію.
Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.
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