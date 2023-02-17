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США хочуть направити у зону бойових дій аудиторів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США хочуть направити у зону бойових дій аудиторів
фото ілюстративне

Аудитори контролюватимуть використання американської допомоги

Американських інспекторів з нагляду за використанням військової допомоги США хочуть направити до України, щоб отримувати повну картину та посилити моніторинг у міру розширення масштабів американської допомоги. Про це заявили генеральні інспектори з Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку, передає The Wall Street Journal.

Зазначається, що бажання відправити інспекторів до України з'явилося у керівників груп моніторингу після того, як вони побували у Києві. До цього завдання з нагляду виконували дистанційно, з використанням 177 аудиторів та слідчих, які базуються у Вашингтоні, Польщі та Німеччині.

Керівництво аудиторів вважає, що всебічний нагляд неможливо здійснювати дистанційно, тому наполягатиме на надсиланні частини персоналу до України.

«Для справді всебічного та надійного нагляду це неможливо зробити дистанційно», – зазначила Ніколь Ангарелла, виконувачка обов'язків заступника генерального інспектора USAID.

Інспектори наголосили, що досі вони не отримували повідомлень про великі шахрайства чи незаконні дії, пов'язані з допомогою США України. Але вони також визнали, що розмір американського пакета допомоги та швидкість, з якою він був наданий Конгресом, створюють проблеми для контролерів.

Видання зазначає, що зазвичай інспектори працюють у фоновому режимі, публікуючи звіти через місяці чи роки після того, як кошти федерального уряду було витрачено. Але масштаби допомоги Україні змінили ситуацію.

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Теги: США війна Україна

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