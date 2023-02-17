США хочуть направити у зону бойових дій аудиторів

Аудитори контролюватимуть використання американської допомоги

Американських інспекторів з нагляду за використанням військової допомоги США хочуть направити до України, щоб отримувати повну картину та посилити моніторинг у міру розширення масштабів американської допомоги. Про це заявили генеральні інспектори з Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку, передає The Wall Street Journal.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що бажання відправити інспекторів до України з'явилося у керівників груп моніторингу після того, як вони побували у Києві. До цього завдання з нагляду виконували дистанційно, з використанням 177 аудиторів та слідчих, які базуються у Вашингтоні, Польщі та Німеччині.

Керівництво аудиторів вважає, що всебічний нагляд неможливо здійснювати дистанційно, тому наполягатиме на надсиланні частини персоналу до України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для справді всебічного та надійного нагляду це неможливо зробити дистанційно», – зазначила Ніколь Ангарелла, виконувачка обов'язків заступника генерального інспектора USAID.

Інспектори наголосили, що досі вони не отримували повідомлень про великі шахрайства чи незаконні дії, пов'язані з допомогою США України. Але вони також визнали, що розмір американського пакета допомоги та швидкість, з якою він був наданий Конгресом, створюють проблеми для контролерів.

Видання зазначає, що зазвичай інспектори працюють у фоновому режимі, публікуючи звіти через місяці чи роки після того, як кошти федерального уряду було витрачено. Але масштаби допомоги Україні змінили ситуацію.

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.