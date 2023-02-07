США передали Україні пересувну газотурбінну електростанцію

Встановлення турбіни стане першим практичним кроком для децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

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Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури і не тільки, йдеться в повідомленні.

«Уряд США забезпечує критично важливу підтримку, мета якої – допомогти Україні та українцям пройти зимовий період і здобути перемогу у війні. USAID надало урядові України цю мобільну газотурбінну електростанцію американського виробництва для того, щоб сприяти постачанню електрики до осель, лікарень, шкіл і підприємств критичної інфраструктури», – зазначає заступниця Агентства США з міжнародного розвитку.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував, що «встановлення цієї турбіни стане першим практичним кроком з реалізації стратегії Міністерства енергетики України щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації у нашій країні».

«Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики», – резюмує він.

Нагадаємо, що, починаючи з 8 лютого, по всій Україні будуть змінені ліміти споживання електроенергії для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до енергії. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.

Раніше «Укренерго» повідомило, що на тлі росту споживання електроенергії поступово зростає і її виробництво. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.