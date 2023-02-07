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США передали Україні пересувну газотурбінну електростанцію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США передали Україні пересувну газотурбінну електростанцію
Американська газотурбінна мобільна електростанція піде на забезпечення потреб України в електроенергії
фото: Міністерство енергетики України

Встановлення турбіни стане першим практичним кроком для децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури і не тільки, йдеться в повідомленні.

«Уряд США забезпечує критично важливу підтримку, мета якої – допомогти Україні та українцям пройти зимовий період і здобути перемогу у війні. USAID надало урядові України цю мобільну газотурбінну електростанцію американського виробництва для того, щоб сприяти постачанню електрики до осель, лікарень, шкіл і підприємств критичної інфраструктури», – зазначає заступниця Агентства США з міжнародного розвитку.

Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував, що «встановлення цієї турбіни стане першим практичним кроком з реалізації стратегії Міністерства енергетики України щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації у нашій країні».

«Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики», – резюмує він.

Нагадаємо, що, починаючи з 8 лютого, по всій Україні  будуть змінені ліміти споживання електроенергії для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до енергії. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.

Раніше «Укренерго» повідомило, що на тлі росту споживання електроенергії поступово зростає і її виробництво. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Теги: Герман Галущенко енергетика США

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