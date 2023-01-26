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Доставка Abrams в Україну може розтягнутися на місяці

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Доставка Abrams в Україну може розтягнутися на місяці
фото wikimedia.org

Техніки потрібної модифікації на складах США недостатньо 

Надання Україні Abrams є довгостроковим зобов'язанням Сполучених Штатів Америки. Українські військові отримають танки удосконаленої модифікації М1A2, втім через обмеженість запасів такої техніки процес постачання може розтягнутися на місяці. Про це під час брифінгу 26 січня сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

«На складах США цих танків у надлишку просто немає», –  наголосила вона.

Той факт, що Україна отримає більш сучасні танки, ніж передбачалося, кажуть і джерела видання Politico. Модифікація А2 має більш досконалу оптику й систему управління, ніж А1. Це забезпечує більш точне наведення на ціль, а окремий тепловізор для командира екіпажу дозволяє самостійно визначати цілі за будь-якої погоди й умов поля бою. Модифікація А2 містить оцифровані механізми управління, що дозволяє машинам безперервно і автоматично обмінюватися інформацією, швидко відстежувати місцеперебування дружніх машин, ідентифікувати ворожі позиції та опрацьовувати артилерійські запити.

Втім, як повідомлялось раніше, з танків Abrams приберуть секретну броню. Справа у тому, що федеральна політика забороняє експортувати танки із засекреченими комплектами броні, які використовують збройні сили США, і які включають збіднений уран. США позбавляють танки цього секретного «рецепту» броні перед тим, як продавати їх іншим країнам.

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Теги: допомога ЗСУ танки США

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