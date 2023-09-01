США бачать «помітний прогрес» українського контрнаступу

За останні 72 години українські війська значно просунулися на Запорізькому напрямку

Українські війська за останні дні досягли «помітного прогресу» в наступі проти російських військ на півдні України. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає AFP.

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За його словами, Сполучені Штати за останні 72 години спостерігали помітне просування українських збройних сил на південь від Запоріжжя. Він також наголосив, що критикувати партнерів за швидкість наступу «некорисно».

«Ми відзначили за останні 72 години або близько того помітний прогрес українських Збройних Сил ... на південній лінії наступу, що виходить з району Запоріжжя, і вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони», – сказав Кірбі.

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Останніми днями західні аналітики зазначали, що українські війська пробили російську лінію оборони на кілька кілометрів між Роботиним і Вербовим у Запорізькій області.

Нагадаємо, що триває 555-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Раніше стало відомо, що ЗСУ звільнили Роботине, що в Запорізькій області. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Крім того, українські війська звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня. Загалом вже 44 кв. км території звільнено на цьому напрямку.