Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Захід хоче знищити Росію? Чому це не так

glavcom.ua
США досі не хочуть вступати у відкритий конфлікт із РФ
фото з відкритих джерел

Ніякого єдиного Заходу не існує, є десятки країн зі своїми особливостями та інтересами

Спостерігаю за одним феноменом і приходжу до висновку, що десятиліття радянсько-російської пропаганди не минули даремно. Постійні розповіді про агресивний Захід, що вічно плете підступи, глибоко вкоренилися.

І в деяких людей, які стали патріотами в різні роки незалежності,

«Захід точить зуби на СРСР/Росію, і це погано»

трансформувалося в

«Захід точить зуби на Росію, і це добре».

Але в реальності ніякого єдиного Заходу не існує, є десятки країн зі своїми особливостями та інтересами. А від Росії їм було потрібно, щоб та спокійно торгувала і не морочила голову.

І тільки коли людожерство нашого сусіда перевищило всі допустимі норми, ці десятки країн з різною швидкістю стали перебудовувати своє мислення і військову промисловість.

Коли уявлення про потаємно агресивний Захід не збіглися з реальністю, корінні переконання не змінилися. Вихід було знайдено в пункті номер два – Захід плете підступи.

Оскільки уряди демократичних країн, для яких насамперед важливим є благополуччя своїх громадян, не прагнуть безпосередньо брати участь у війні й обережно «ріжуть салямі», з'являється нікчемне пояснення «вони боягузи». Тому робиться висновок, що підступи плетуться не проти Росії, а проти нас.

І тут відкривається небувалий простір для конспірології, читаючи яку хочеться битися головою об стіну.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жоден цивілізований суд не стане на бік окупантів
Чому Росія подала на Україну до суду. Цинізм Кремля зашкалює
22 липня, 10:48
«Якщо кордон України з Росією не перетвориться на кордон Європейського Союзу і НАТО з Російською Федерацією, то московити будуть здатними легко набігати та відступати»
Війна з Росією має закінчитися в 2023 році. А якщо ні?
2 серпня, 07:20
Представник РФ в ООН Дмитро Полянський
«Будуть сюрпризи»: Росія погрожує Україні перед засіданням ООН
17 липня, 10:36
Неповнолітні студенти коледжу «Алабуга Політех» конструюють безпілотники
У Татарстані російські студенти конструюють «Шахеди»: розслідування
24 липня, 23:57
Липневий прогноз НБУ – це базовий консервативний прогноз, що не враховує можливі позитивні ефекти від початку повномасштабної відбудови України
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ Воєнна економіка
7 серпня, 11:00
BAE Systems
Британський концерн завдяки війні в Україні набрав рекордний пакет замовлень
3 серпня, 07:16
У Красноярському краї розбився гідролітак, коли набирав висоту
У Росії вкотре розбився літак: з'явилося відео катастрофи
2 серпня, 10:50
Медики надають допомогу пораненим унаслідок ракетного удару по Покровську
Ракетний удар по Покровську: кількість загиблих зросла до семи (оновлено)
7 серпня, 22:14
Винищувач F-16
Екскомандувач НАТО пояснив, чому Захід зволікає з передачею F-16 Україні
Сьогодні, 00:56

Роман Шрайк

Захід хоче знищити Росію? Чому це не так
Захід хоче знищити Росію? Чому це не так
Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
Стало зрозуміло, коли закінчаться активні дії на фронті
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика
Ракетні удари по Україні. Сумна статистика
Що «Вагнер» забув у Білорусі? Відповідь очевидна
Що «Вагнер» забув у Білорусі? Відповідь очевидна
Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання
Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання
Контрнаступ. Чому рано ще робити висновки
Контрнаступ. Чому рано ще робити висновки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
45K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
28K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії
23K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
20K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
13K
Вартість огірків в Україні встановила антирекорд: у чому причина

Новини

Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Сьогодні, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Сьогодні, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Сьогодні, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту