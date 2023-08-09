Захід хоче знищити Росію? Чому це не так

Ніякого єдиного Заходу не існує, є десятки країн зі своїми особливостями та інтересами

Спостерігаю за одним феноменом і приходжу до висновку, що десятиліття радянсько-російської пропаганди не минули даремно. Постійні розповіді про агресивний Захід, що вічно плете підступи, глибоко вкоренилися.

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І в деяких людей, які стали патріотами в різні роки незалежності,

«Захід точить зуби на СРСР/Росію, і це погано»

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трансформувалося в

«Захід точить зуби на Росію, і це добре».

Але в реальності ніякого єдиного Заходу не існує, є десятки країн зі своїми особливостями та інтересами. А від Росії їм було потрібно, щоб та спокійно торгувала і не морочила голову.

І тільки коли людожерство нашого сусіда перевищило всі допустимі норми, ці десятки країн з різною швидкістю стали перебудовувати своє мислення і військову промисловість.

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Коли уявлення про потаємно агресивний Захід не збіглися з реальністю, корінні переконання не змінилися. Вихід було знайдено в пункті номер два – Захід плете підступи.

Оскільки уряди демократичних країн, для яких насамперед важливим є благополуччя своїх громадян, не прагнуть безпосередньо брати участь у війні й обережно «ріжуть салямі», з'являється нікчемне пояснення «вони боягузи». Тому робиться висновок, що підступи плетуться не проти Росії, а проти нас.

І тут відкривається небувалий простір для конспірології, читаючи яку хочеться битися головою об стіну.