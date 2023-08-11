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Байден попросив у Конгресу додаткове фінансування: скільки отримає Україна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден попросив у Конгресу додаткове фінансування: скільки отримає Україна
Джо Байден
фото: Reuters

Лідер Сполучених Штатів подав запит на 40 мільярдів доларів

 

Американський президент Джо Байден 10 серпня звернувся до Конгресу США з проханням виділити додаткові 24 мільярди доларів для надання підтримки Києву та іншим партнерам, на яких вплинула війна Росії проти України. Про це повідомляє The New York Times.

Як пише видання, у запиті Байдена йдеться про 13,1 млрд доларів для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону. 

Ще $8,5 мільярда Білий дім хоче спрямувати на економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні та іншим союзникам, на яких вплинула російська агресія. Також планується залучити 2,3 мільярда доларів на додаткову допомоги від інших донорів через Світовий банк.

Крім того, подано прохання про додаткові асигнування на понад $16 млрд на ліквідацію наслідків стихійних лих, охорону кордонів США і зарплати пожежникам. 

Як зауважує NYT, загальний запит Байдена на 40 мільярдів доларів ставить під сумнів ліміти витрат, про які американський президент говорив зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті навесні. На думку журналістів, це перевірить, чи збережеться у США двопартійна підтримка надання Україні військової допомоги на тлі скептицизму деяких республіканців.

Нагадаємо, що США анонсують передачу Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги вже цього тижня. 

Раніше Reuters із посиланням на американських посадовців повідомляло, що в Білому домі почався розподіл коштів на допомогу Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

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Теги: США Джозеф Байден фінансування Україна

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