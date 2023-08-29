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У п'яти населених пунктах на Запоріжжі оголошено примусову евакуацію дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У п'яти населених пунктах на Запоріжжі оголошено примусову евакуацію дітей
Влада планує евакуювати 54 дитини та 67 їхніх супроводжуючих з районів, поблизу яких ведуться бойові дій
фото: Нацполіція

Евакуація дітей оголошена в Гуляйполі, Степногірську, Преображенці, Єгорівці та Новопавлівці

Примусова евакуація дітей оголошена у п'яти населених пунктах Запорізької області. А саме, у місті Гуляйполе, селищі міського типу Степногірську, а також у Преображенці, Єгорівці, Новопавлівці. Вивозити планують 54 дитини та 67 супроводжуючих їх членів сімей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Як зазначають у міністерстві, відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

«Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій», – йдеться у дописі Мінреінтеграції.

Крім дітей, обов’язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області, зазначили у міністерстві.

Раніше, 28 серпня, віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що влада має оголосити про обов'язкову евакуацію дітей із Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Нагадаємо, що 10 серпня в Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію. Це пов'язано із посиленням обстрілів з боку РФ. Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

Теги: Запоріжжя діти війна евакуація

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