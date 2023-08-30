Пентагон зробив заяву щодо підтримки України

У Пентагоні зазначили, що в них буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року

У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року 30 вересня. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

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Починаючи з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації, США регулярно надають пакети допомоги Україні. У Пентагоні зазначили, що в них буде достатньо коштів для задоволення потреб українців до кінця фіскального року.

«Ми впевнені, що у нас буде достатньо коштів. Як вже відомо, ми подали запит на додаткове фінансування для України, і ми сподіваємось, що Конгрес схвалить цей запит», - відзначила представниця Міністерства оборони.

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Раніше повідомлялося, що 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.

Як повідомлялося адміністрація президента США Джо Байдена впевнена в необхідності й надалі підтримувати Україну зброєю. Найбільшою популярністю нині користується ідея передачі Києву касетних боєприпасів.

На думку представників Білого дому, бойові дії в Україні можуть продовжитися й у 2024 році. Тому адміністрація підготувала кілька нових варіантів підтримки Києва.

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Серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надати Україні касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, які здатні вражати глибше, ніж артилерійські версії.