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Пентагон зробив заяву щодо підтримки України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон зробив заяву щодо підтримки України
фото з відкритих джерел

У Пентагоні зазначили, що в них буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року

У Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року 30 вересня. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

Починаючи з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації, США регулярно надають пакети допомоги Україні. У Пентагоні зазначили, що в них буде достатньо коштів для задоволення потреб українців до кінця фіскального року.

«Ми впевнені, що у нас буде достатньо коштів. Як вже відомо, ми подали запит на додаткове фінансування для України, і ми сподіваємось, що Конгрес схвалить цей запит», - відзначила представниця Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні. 

Як повідомлялося адміністрація президента США Джо Байдена впевнена в необхідності й надалі підтримувати Україну зброєю. Найбільшою популярністю нині користується ідея передачі Києву касетних боєприпасів.

На думку представників Білого дому, бойові дії в Україні можуть продовжитися й у 2024 році. Тому адміністрація підготувала кілька нових варіантів підтримки Києва.

Серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надати Україні касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, які здатні вражати глибше, ніж артилерійські версії.

Теги: Адміністрація Президента США фінансування боєприпаси

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