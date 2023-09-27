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Тимчасовий захист для українців. Естонія повідомила хорошу новину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тимчасовий захист для українців. Естонія повідомила хорошу новину
Естонія вирішила продовжити можливість перебування біженців у країні
фото: postimees

Естонці порахували що тимчасовий захист для українців обійдеться у 1,6 мільйона євро на рік

Естонія розглядає можливість продовження тимчасового захисту для українців  ще на 2 роки. Так, на засіданні комісія Рійгікогу (однопалатний парламент Естонії – «Главком»)  у справах Європейського союзу підтримала позицію Естонії для засідання ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх питань. Таким чином Естонія підтримує продовження застосування директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, щоб забезпечити підтримку біженцям з України. Про це пише Postimees.

Голова комісії Лійза Пакоста зазначила, що Росія продовжує вести війну проти України, багато будинків та робочих місць в Україні знищено і громадян, як і раніше, вбивають.

З цієї причини  біженцям, як і раніше, потрібна всебічна підтримка. «Багато хто не може повернутися додому, тому що цього будинку більше не існує або тому, що щоночі вони мають проводити у бомбосховищі. Рійгікогу вирішив продовжити надання тимчасового захисту українським біженцям - це дозволить кожній українській сім'ї самостійно вирішити, чи потребують вони тимчасового захисту і коли вони можуть повернутися додому, тому що для початку необхідно збудувати нові будинки, створити нові робочі місця, а то й заново відбудувати цілі селища та міста», – сказала Пакоста.

Заступник голови комісії Марія Юферєва-Скуратовські сказала, що Україна зацікавлена ​​у поверненні своїх мешканців, але зараз держава все ж таки насамперед потребує зброї, щоб захищати свою країну та свободу. «Наразі біженцям з України повертатися нема куди. Коли настане час, ми, зрозуміло, надамо їм усіляку підтримку», – сказала Юферєва-Скуратовскі. Вона додала, що до того Україна має провести масштабні відновлювальні роботи.

Учасники засідання зазначили, що продовження терміну дії директиви на один рік вимагатиме 1,6 мільйона євро додаткових коштів для покриття витрат, пов'язаних із наданням міжнародного та тимчасового захисту. Вони також наголосили, що якщо війна не закінчиться і через рік, то термін застосування директиви можна буде знову продовжити, але це має бути рішенням, ухваленим усіма державами-членами ЄС.

Цікаво, що представники фракції Консервативної народної партії Естонії утрималися від голосування, пославшись на те, що необхідно окремо вирішити питання з біженцями-уклоністами, чий захист, на їхню думку, є несправедливим.

До слова, на обліку в Касі страхування від безробіття в Естонії станом на 3 вересня 4503 українця, які отримали міжнародний захист.  Українські біженці становлять більше ніж 9% усіх зареєстрованих безробітних у країні. Про це пише Postimees. Місяцем раніше, станом на 30 липня, на обліку було 4689 українців, зокрема і тих, що отримали міжнародний захист. Загалом українські біженці становили 9,2% всіх зареєстрованих безробітних.

Всього з 14 березня минулого року знято з обліку 18,5 тис. українських біженців, які отримали міжнародний захист, 13,4 тис. з них – у зв'язку з отриманням роботи.

Нагадаємо, Естонія приєдналася до заборони впускати на свою територію автомобілі з російськими номерами 13 вересня. Так уже зробили Литва і Латвія. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про дію заборони й додав, що росіянам «не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, поки Україна не досягне перемоги».

Так Естонія виконає рекомендації Європейської комісії: коли авто з номерами країни-агресорки прибуде до кордону, то його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Водночас випускати транспорт з російськими номерами Естонія продовжить.

Читайте також: Захід має забезпечити Україну всім необхідним – естонський депутат

Теги: росія біженці кордон безробіття Україна держава Естонія війна міністр парламент

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