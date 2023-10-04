У Росії горить завод КрАЗ (відео)
Зайнявся трансформатор на заводі
У середу, 4 жовтня, на заводі КрАЗ у російському Красноярську виникла пожежа.
У мережі з'явилося відео, на якому видно спалахи вогню та стовп диму над заводом.
У МЧС Росії повідомили, що зайнявся трансформатор на площі 50 кв. м. За попередніми даними, постраждалих немає.
Наразі завод закритий, додали у МЧС РФ.
До слова, у ніч проти 4 жовтня в російському Білгороді було чути вибухи. Влада заявила про роботу ППО.
Також про вибухи повідомлялося у Брянську.
За словами очевидців, в обох містах вибухи пов'язані з атакою дронів, їх тип та кількість невідомі.
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