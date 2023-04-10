ССО показали, як знищили ворожу позицію неподалік Донецька (відео)

ЗСУ знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом

Оператори ССО разом з іншими захисниками виявили і знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом. Про це Сили спеціальних операцій ЗС України повідомили у Facebook.

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«Оператори ССО у співпраці з побратимами одного із артилерійських підрозділів знищили позицію гармати Д20 з боєзапасом», – йдеться у повідомленні.

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Військові уточнюють, що в ході аеророзвідки місцевості неподалік Донецька військові виявили бойову позицію гармати противника. Точним вогнем М777 українські військові знищили ворожу ціль. Позиція окупантів красиво вибухнула.

Нагадаємо, що аналітики назвали найпопулярніші імена загиблих окупантів. Примітно, що в топ-20 присутні лише традиційні християнські та європейські імена.

До слова, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.