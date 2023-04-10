Аналітики назвали найпопулярніші імена загиблих окупантів

У топ-20 ввійшли лише традиційні християнські та європейські імена

Олександр – найпоширеніше ім'я серед загиблих в Україні російських загарбників

Аналітики DeepState (відомі за інтерактивною мапою бойових дій в Україні) проаналізували список проєкту «Горюшко», який фіксує некрологи російських солдатів у мережі, і назвали найпопулярніші імена загиблих в Україні окупантів.

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Зазначається, що кількість таких некрологів сягнула вже майже 20 тисяч.

Згідно з їхніми публікаціями, найбільш розповсюджені імена серед загиблих окупантів – Олександр, Сергій та Олексій.

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Примітно, що в топ-20 присутні лише традиційні християнські та європейські імена.

«Таким чином, поки російський диктатор Володимир Путін розповідає про героїзм кадирівців та тувинців, саме «Івани та Олександри» гинуть у полях біля Бахмута, Авдіївки та Вугледару», – зауважили аналітики.

Нагадаємо, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.