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Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»: деталі
Засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» 20 січня
фото з відкритих джерел

Сибіга:»Попередня зустріч у форматі допомоги Україні створює нову реальність»

Наступне засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», яке відбудеться у лютому 2023 року, буде присвячене забезпеченню України західною бойовою авіацією. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону.

Сибіга наголосив, що попередня зустріч у форматі допомоги Україні створює нову реальність. За сумою поставок цю зустріч можна назвати «бронетанковою».

«На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі переконаємося, цей «Рамштайн» створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати «бронетанковим Рамштайном». І ми теж дуже сподіваємося. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний «Рамштайн» буде авіаційний», – додав Сибіга.

Крім того, те, що «Рамштайн-9» відбудеться в лютому підтвердив і міністр оборони України Олексій Резніков.

«З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України», – зазначив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше Бундестаг назвав катастрофою результати «Рамштайну-8».

Теги: Україна війна Андрій Сибіга Олексій Резніков міністр

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