«Рамштайн-8»: Резніков потішив результатами засідання

Резніков зустрівся з колегами з інших країн

Українська армія отримає більше зброї та амуніції

Міністр оборони України Олексій Резніков за результатами восьмого засідання у форматі «Рамштайн» заявив, що українська армія отримає більше зброї. Про це він повідомив у Twitter.

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Це була чудова зустріч друзів. Вільний світ стоїть з Україною і аплодує мужнім українським воїнам і нашому мужньому народу. Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів. Ми переможемо. Зло буде переможене. Очільник міноборони України

Водночас Резніков поінформував про низку двосторонніх зустрічей із колегами у межах восьмого Рамштайну. Зокрема, український урядовець розповів, що зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Резніков наголосив, що цінує зусилля США задля свободи та незалежності України.

Крім того, міністр оборони України повідомив, що обговорив із британським колегою Беном Воллесом можливості надання українській армії Challenger 2 MBT.

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Ці дії допоможуть нам перемогти російську тиранію та звільнити нашу землю. Наша співпраця буде продовжуватися і розширюватися.

Резніков також провів зустріч із канадською колегою Анітою Ананд. Міністр відзначив, що Україна з нетерпінням чекає на постачання Канадою NASAMS.

Ці системи врятують незліченну кількість життів українців. Дякую, Канадо! Ми разом переможемо!

Окрім того, глава міноборони України подякував польському колезі Маріушу Блащаку за сміливе рішення надати танки Leopards 2.

Україна завжди пам’ятатиме підтримку Польщі. Буде створена танкова коаліція. Агресор буде покараний.

Водночас Резніков висловив вдячність литовському колезі Арвідасу Анушаускасу за черговий пакет допомоги у сфері української безпеки.

Очільник міністерства оборони також зустрівся із данським колегою Якобом Еллеманном-Єнсеном та подякував йому за рішення поставити в Україну самохідні гаубиці CAESAR.

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Крім цього, він поінформував про зустріч із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. За словами Резнікова, бойові машини піхоти CV90 і гаубиці Archers допоможуть відважним українським солдатам на полі бою.

Український міністр розповів про зустріч із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Ми високо цінуємо всю діяльність уряду Туреччини щодо підтримки України, особливо щодо звільнення наших військовополонених. Наше спільне Чорне море буде безпечним і вільним для всіх добрих людей.

Своєю чергою з албанським колегою Ніко Пелеші міністр оборони України обговорив шляхи та засоби зміцнення української армії.

До того ж він привітав міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з призначенням на нову посаду.

Ми відверто поговорили про Leopards 2. Продовження буде. Я також подякував уряду Німеччини і німцям за військову допомогу Україні та гостинність.

Також Резніков зустрівся з колегами з Фінляндії та Нідерландів.

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До слова, Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків – «Рамштайн-8»: Зеленський повідомив про результати (відео).

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Зауважимо, Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard.

Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія.