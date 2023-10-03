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Стало відомо, де Україна тримає запаси трансформаторів на випадок атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, де Україна тримає запаси трансформаторів на випадок атаки
фото ілюстративне

Тепер Україна має великий досвід того, як справлятися з великомасштабними атаками

Україна виробить або замовить 100 нових високовольтних трансформаторів, щоб замінити ті, що було знищені внаслідок російських обстрілів минулої зими. Про це повідомляє The Economist.

«Було замовлено 100 нових високовольтних трансформаторів, половина з яких буде вироблена всередині країни, а половина - закуплена за кордоном. Але напади на українські заводи призвели до того, що фактично було зроблено мало вітчизняних. Іноземні трансформатори будуть зберігатися в Польщі і Румунії до тих пір, поки вони не будуть потрібні», – йдеться в матеріалі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що країна готується до нових можливих атак на свою енергетичну систему, але вона набагато вразливіша, ніж була минулого року, адже більше не має надлишкових потужностей, а запасного обладнання мало. При цьому повідомляється, що українські інженери знайшли "хитромудрі" схеми розподілення електроенергії та обладнання по країні.

До того ж, після проведення модернізації в Україні залишилося багато старих, але лише нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів, які можна знову підключити у разі потреби.

Галущенко зауважив, що тепер Україна має великий досвід того, як справлятися з великомасштабними атаками. Але росіяни також могли винести уроки з їхнього досвіду «нездатності зруйнувати систему». Він підкреслив, що Україні потрібно більше систем ППО.

Видання нагадує, що шкода, завдана російськими атаками минулої зими, була величезною. Відповідно до звіту Програми розвитку ООН, у квітні 2023 року потужності з виробництва електроенергії скоротилися на 51% порівняно з періодом перед вторгненням Росії в лютому 2022 року.

Зазначимо, що на атомну енергетику припадає найбільша частина виробництва енергії в Україні. І хоча три діючі атомні станції, які перебувають під українським контролем, не зазнали прямого нападу, окупація Росією Запорізької АЕС призвела до падіння потужності атомних електростанцій на 44%.

Раніше «Укренерго» повідомило, яка сума потрібна для відновлення української енергосистеми.

Теги: війна електроенергія

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