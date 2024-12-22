Втрати ворога станом на 22 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1820 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 22 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 грудня втратила:
- особового складу – близько 774100 (+1820) осіб,
- танків – 9609 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 19870 (+29) од,
- артилерійських систем – 21284 (+32) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО – 1030 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),
- крилаті ракети – 2947 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,
- спеціальна техніка – 3662 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 22 грудня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 15 суден, з них 10 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1033-й день повномасштабної війни в Україні.
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