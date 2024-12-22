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Втрати ворога станом на 22 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 22 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення 9609 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1820 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 грудня втратила

  • особового складу – близько 774100 (+1820) осіб,
  • танків – 9609 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 19870 (+29) од,
  • артилерійських систем – 21284 (+32) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО – 1030 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20735 (+50),
  • крилаті ракети – 2947 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,
  • спеціальна техніка – 3662 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 22 грудня
Втрати ворога станом на ранок 22 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 грудня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 15 суден, з них 10 рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 22 грудня
Активність ворожого флоту станом на ранок 22 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1033-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ окупанти війна фронт втрати Генштаб

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