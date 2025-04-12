Стало відомо, коли протимінний дивізіон розпочне роботу в Чорному морі

Україна має щонайменше п’ять протимінних кораблів

Наразі склад українського протимінного дивізіону налічує мінімум п'ять кораблів, які працюватимуть у Чорному морі. Про це повідомив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі «Українського радіо», передає «Главком».

«Із тих одиниць, які я можу озвучити – це, як мінімум, п’ять протимінних кораблів. Різних класів, але вони схожі. Це Alkmaar і Sandown британські. Alkmaar Бельгія і Нідерланди нам передають. Це склад нашого протимінного дивізіону, який, як тільки ситуація буде дозволяти, зможе провести операцію з розмінування акваторії Чорного моря. Це те, що конче необхідно нашій економіці – економіці морської держави, яка покладається на морський експорт в першу чергу. І це, звісно, нові корвети, які так само увійдуть до складу нашого флоту. Вони будуть виконувати інші завдання, вже бойові завдання з охорони нашої акваторії, узбережжя і відповідно взаємодіяти з іншими кораблями, прикривати їх і виконувати бойові завдання в морі», – розповів він.

Речник ВМС ЗСУ наголосив, що розмінування акваторії відбувається постійно. Проте зараз це скоріше мінімально-необхідні заходи, щоб забезпечити роботу нашого зернового коридору, цивільного судноплавства і навігації.

За словами Плетенчука, цей протимінний дивізіон, зможе увійти в Чорне море тоді, коли набуде якогось офіційного статусу закінчення російсько-української війни і в той момент, коли безпековий рівень дозволить проводити ці операції.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки повідомляло, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій.

Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.