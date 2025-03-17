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Снаряди до ППО, десятки тисяч боєприпасів. Німеччина передала Україні пакет допомоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Снаряди до ППО, десятки тисяч боєприпасів. Німеччина передала Україні пакет допомоги
Німеччина – одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні
фото з відкритих джерел

ЗСУ отримають пʼять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли боєприпаси, різні типи дронів, машини для розмінування та інше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу німецького уряду.

Ось що незабаром передадуть Силам оборони України:

  • 24 транспортні засоби із протимінним захистом (MRAP);
  • боєприпаси для танків Leopard 1;
  • три самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;
  • 10 тис. боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
  • снаряди для систем ППО IRIS-T SLM ;
  • пʼять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • дві тисячі боєприпасів калібру 122 мм;
  • 50 дронів-розвідників Vector із запчастинами;
  • 30 багатоцільових гусеничних модульних платформ Gereon RCS;
  • 30 систем виявлення дронів;
  • дві машини для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
  • 100 портативних систем розмінування H-PEMBS;
  • два мінні трали;
  • 556 лазерних далекомірів;
  • 255 інфрачервоних біноклів;
  • два транспорті засоби прикордонної охорони;
  • вісім тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 мм;
  • 95 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 1 340 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 765 тис. аптечок.

Німеччина – одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні.

Раніше стало відомо, що Швеція закупить і передасть Україні 18 додаткових артилерійських систем Archer і пʼять артилерійських радарів Arthur у межах вісімнадцятого пакету військової допомоги вартістю близько $300 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

Очільник оборонного відомства Швеції зазначив, що раніше країна передала Києву вісім систем Archer. «Вони (системи Archer – ред.) цінуються в Україні і добре виконують свою роботу на фронті, завдаючи шкоди російським окупантам. Завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності Archer є грізною зброєю в Україні», – написав Йонсон.

Також Швеція виділить Україні понад 1,4 млрд шведських крон (близько $137,7 млн) для відновлення, розвитку та забезпечення нагальних гуманітарних потреб

До слова, Велика Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах, тоді як президент США Дональд Трамп прагне врегулювання війни з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Дві ядерні держави Європи розробляють план безпекових гарантій для Києва, у той час як Москва наполягає на значному скороченні української армії у межах можливих домовленостей. У середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США.

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Теги: військова допомога соцмережі танки президент боєприпаси розмінування машини Німеччина

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