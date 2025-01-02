Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розмінування у 2024 році. Військові сапери повідомили, скільки територій вдалося очистити

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розмінування у 2024 році. Військові сапери повідомили, скільки територій вдалося очистити
Військові сапери розмінували понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі
фото: ДСНС України

Протягом року сапери виявили та знешкодили 137 821 небезпечний предмет

Підрозділи розмінування Міноборони України впродовж 2024 року очистили від вибухонебезпечних предметів понад 252 тис. га територій, найбільше – сільгоспземель. Про це 1 січня повідомила пресслужба оборонного відомства.

Так, військові сапери розмінували понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі.

Фахівці також провели розмінування:

  • 444.94 км залізних доріг;
  • 52.41 км трубопроводів;
  • 178.49 га житлових ділянок;
  • 37 га акваторій.

Протягом року сапери виявили та знешкодили 137 821 небезпечний предмет. Від початку повномасштабного вторгнення РФ загальна кількість знешкоджених боєприпасів сягнула 416 877 одиниць.

За 2024 рік ліцензію на розмінування отримали 48 нових операторів, усього їх в Україні 72. Вони мають право виконувати гуманітарне розмінування на територіях, де не проводяться бойові операції.

Відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» до гуманітарного розмінування залучаються винятково оператори протимінної діяльності.

Від Міністерства оборони України до очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів залучають підрозділи розмінування Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

Так, Уу Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни.

Читайте також:

Теги: Міноборони військові розмінування сапер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільшою платою в разі поразки є знецінення пам’яті наших героїв
Мир за будь-яку ціну? Так це не працює
11 грудня, 2024, 13:49
Повстанці заявили, що вони захопили райони на північному сході міста та захопили центральну в’язницю, звільнивши затриманих
Сирійські повстанці увійшли в місто Хама, армія Башара Асада відступає – Reuters
5 грудня, 2024, 15:40
Наприкінці 2024 року Міноборони домоглося повернення цього майнового комплексу з незаконного володіння
Міноборони повернуло у власність держави майновий комплекс на Київщині
10 грудня, 2024, 19:20
США та Ізраїль могли бути причетні до перевороту у Сирії
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
11 грудня, 2024, 11:44
Призупинення надання послуги у застосунку «Резерв+» пов'язане із технічними роботами
Деякі українці не зможуть оформити відстрочку в «Резерв+»
17 грудня, 2024, 17:13
Військовий облік має вестися на всіх підприємствах України, однак спеціалістів, які володіють необхідними знаннями, наразі не вистачає
В Україні з'являться інспектори з військового обліку
24 грудня, 2024, 22:41
Макрон затвердив склад нового уряду країни
Макрон затвердив новий уряд Франції, глави МЗС та Міноборони зберегли посади
24 грудня, 2024, 00:47
Україна спрощує видачу іноземцям посвідки на проживання: що відомо
Україна спрощує видачу іноземцям посвідки на проживання: що відомо
29 грудня, 2024, 01:52
Пасажирський літак обстріляли російські військові над Грозним
Пілоти азербайджанського літака перед катастрофою здійснили диво – Bild
29 грудня, 2024, 16:58

Події в Україні

На Донеччині залишився лише один працюючий пологовий будинок
На Донеччині залишився лише один працюючий пологовий будинок
Розмінування у 2024 році. Військові сапери повідомили, скільки територій вдалося очистити
Розмінування у 2024 році. Військові сапери повідомили, скільки територій вдалося очистити
Покровський напрямок: DeepState повідомив про важку ситуацію в Нововасилівці
Покровський напрямок: DeepState повідомив про важку ситуацію в Нововасилівці
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року
У Львові зловмисник пошкодив Ханукальну менору: відкрито кримінальне провадження (відео)
У Львові зловмисник пошкодив Ханукальну менору: відкрито кримінальне провадження (відео)
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: є загиблі (фото)
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: є загиблі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
35K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
18K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua