Розмінування у 2024 році. Військові сапери повідомили, скільки територій вдалося очистити

Протягом року сапери виявили та знешкодили 137 821 небезпечний предмет

Підрозділи розмінування Міноборони України впродовж 2024 року очистили від вибухонебезпечних предметів понад 252 тис. га територій, найбільше – сільгоспземель. Про це 1 січня повідомила пресслужба оборонного відомства.

Так, військові сапери розмінували понад 232 тис. га сільгоспугідь, 538,64 км автодоріг, 163,26 км ліній електропередачі.

Фахівці також провели розмінування:

444.94 км залізних доріг;

52.41 км трубопроводів;

178.49 га житлових ділянок;

37 га акваторій.

Протягом року сапери виявили та знешкодили 137 821 небезпечний предмет. Від початку повномасштабного вторгнення РФ загальна кількість знешкоджених боєприпасів сягнула 416 877 одиниць.

За 2024 рік ліцензію на розмінування отримали 48 нових операторів, усього їх в Україні 72. Вони мають право виконувати гуманітарне розмінування на територіях, де не проводяться бойові операції.

Відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» до гуманітарного розмінування залучаються винятково оператори протимінної діяльності.

Від Міністерства оборони України до очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів залучають підрозділи розмінування Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

Так, Уу Бериславському районі Херсонської області ушпиталили чоловіка, який постраждав через детонацію протипіхотної міни.