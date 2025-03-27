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Росія хоче взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія хоче взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі – Зеленський
Зеленський: Частина їхнього Чорноморського флоту опинилася на дні, інші кораблі ховаються
фото: сайт президента України

Український президент наголошує, що зараз припинення вогню в Чорному морі більше потрібно саме Росії

Росія намагається встановити контроль над продуктовим коридором у Чорному морі, однак ця спроба зазнає невдачі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Eurovision News, передає «Главком».

За його словами, зараз припинення вогню в Чорному морі більше потрібно саме Росії, оскільки вона вже давно втратила контроль над морським коридором.

«Ми за це боремося, бо це крок до завершення війни, але наразі ситуація в Чорному морі під нашим контролем. Частина їхнього Чорноморського флоту опинилася на дні, інші кораблі ховаються – і це реальність сьогодні. Вони навіть готові йти на припинення вогню в енергетичному секторі, якщо це стосуватиметься також Чорного моря», – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна загалом була готова до повного припинення вогню, зокрема в Чорному морі, однак Росія намагається використати цю ситуацію, щоб знову отримати контроль над продуктовим коридором.

«Вони хочуть повернути собі контроль, але їм це не вдасться – ми в цьому абсолютно впевнені», – наголосив президент.

Президент США Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля Путін може «затягувати час» у  питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Трампа Newsmax.

Зокрема, у відповідь на запитання, чи може Москва зволікати з домовленостями щодо припинення вогню, Трамп сказав: «Думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вона тягне час».

Нагадаємо, напередодні, 25 березня, у Ер-Ріяді відбувся новий раунд перемовин представників США та РФ. За підсумками цих перемовин президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у питанні припинення вогню в Україні.

Також Трамп повідомив, що Штати «аналізують» умови, висунуті РФ щодо угоди про перемир'я у Чорному морі. Зауважимо, серед таких умов є, зокрема, часткове скасування санкцій.

Теги: Володимир Зеленський росія Чорне море

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