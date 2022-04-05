ППО на Рівненщині вночі збила дві повітряні цілі
ЗСУ захищає Україну з неба
фото з відкритих джерел
Рашисти не змогли завдати удару по об’єктах
Уночі 5 квітня на території Рівненської області силами протиповітряної оборони збито дві ворожі цілі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
«Небо під контролем ЗСУ», – написав глава Рівненщини.
Нагадаємо, цієї ночі над Дніпропетровщиною збито дві ракети.
Також стало відомо, як минула ніч в регіонах України.
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