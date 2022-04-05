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    Події в Україні

    ППО на Рівненщині вночі збила дві повітряні цілі

    ЗСУ захищає Україну з неба - ППО на Рівненщині вночі збила дві повітряні цілі
    ЗСУ захищає Україну з неба
    фото з відкритих джерел

    Рашисти не змогли завдати удару по об’єктах

    Уночі 5 квітня на території Рівненської області силами протиповітряної оборони збито дві ворожі цілі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    «Небо під контролем ЗСУ», – написав глава Рівненщини.

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    Нагадаємо, цієї ночі над Дніпропетровщиною збито дві ракети.

    Також стало відомо, як минула ніч в регіонах України.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Рівненщина окупація #stoprussia
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    ППО на Рівненщині вночі збила дві повітряні цілі