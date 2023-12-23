У Києві стартував фестиваль ліхтарів світового масштабу

Проєкт складається з масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 метрів у висоту

У п'ятницю, 22 грудня у столичному парку Співоче відкрився фестиваль ліхтарів «Lights & Dreams». В Україні він проходить вперше – організацією заходу займається команда, що проводила на Співочому Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

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Lights&Dreams – це новий унікальний фестиваль світового масштабу, що має оригінальний дизайн та сюжетну історію про паралельний світ, провідником в який є магічна лампа. Проєкт складається з масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 метрів у висоту.

Загалом понад 50 000 ліхтариків, 10 кілометрів шовку та 140 000 квадратних метрів парку перетворили Співоче на ілюмінаційну казку.

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Кожна світлова інсталяція фестивалю відтворює міфічну історію про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти.

Як зазначають організатори, всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери: «Ми піклувались про те, щоб кожна локація, кожна деталь справила незабутнє враження на наших гостей. Тут більше 30-ти ілюмінаційних локації, серед яких: «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти», «Золотий дракон» тощо. Сподіваємось, що цей захід занурить вас у святкову атмосферу, принесе позитивні емоції та враження».

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фото: Lights&Dreams

Окрім масштабних фігур, в парку передбачені інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу та шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фуд-корти та багато іншого.

Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights&Dreams або на касі парку Співоче.