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У Києві стартував фестиваль ліхтарів світового масштабу

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві стартував фестиваль ліхтарів світового масштабу
фото: Lights&Dreams

Проєкт складається з масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 метрів у висоту

У п'ятницю, 22 грудня у столичному парку Співоче відкрився фестиваль ліхтарів «Lights & Dreams». В Україні він проходить вперше – організацією заходу займається команда, що проводила на Співочому Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

Lights&Dreams – це новий унікальний фестиваль світового масштабу, що має оригінальний дизайн та сюжетну історію про паралельний світ, провідником в який є магічна лампа. Проєкт складається з масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 метрів у висоту.

Загалом понад 50 000 ліхтариків, 10 кілометрів шовку та 140 000 квадратних метрів парку перетворили Співоче на ілюмінаційну казку.

Кожна світлова інсталяція фестивалю відтворює міфічну історію про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти.

Як зазначають організатори, всі фігури виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп для створення справжньої новорічної атмосфери: «Ми піклувались про те, щоб кожна локація, кожна деталь справила незабутнє враження на наших гостей. Тут більше 30-ти ілюмінаційних локації, серед яких: «Ліс казкових фей та ельфів», «Тунель закоханих», «Магічні коти», «Золотий дракон» тощо. Сподіваємось, що цей захід занурить вас у святкову атмосферу, принесе позитивні емоції та враження».

6 фото
На весь екран
фото: Lights&Dreams

Окрім масштабних фігур, в парку передбачені інтерактивні зони дозвілля, зони відпочинку, фаєр-шоу та шоу аніматорів, стилізовані фотозони, тематичні фуд-корти та багато іншого. 

Придбати квитки можна на офіційному сайті Lights&Dreams або на касі парку Співоче.

 

Теги: Різдвяні свята Київ фестиваль

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