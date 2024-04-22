Чи зможуть ЗСУ із допомогою від США зупинити наступ росіян: аналітики дали відповідь

ISW зазначає, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США

Окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, ракетні удари та атаки БПЛА у найближчі тижні

За умови швидкого надходження допомоги від США Збройні сили України зможуть призупинити наступ російських загарбників. Про це повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Днями голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер анонсував, що зброя, серед якої ATACMS, може бути доставлена в Україну до кінця наступного тижня. Це станеться за умови, що Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що швидка доставка озброєння допоможе Силам оборони стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

«ISW продовжує оцінювати, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть притупити поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко», – йдеться у звіті аналітиків.

За їхньою оцінкою, окупанти, ймовірно, активізують поточні наступальні операції, ракетні удари та атаки БПЛА у найближчі тижні, щоб використати «вікно», яке виникло через обмеження матеріальних засобів для ЗСУ.

Також аналітики повідомили, на якому напрямку ЗСУ доводиться послаблювати свої позиції.

Триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.