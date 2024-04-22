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Німеччина натякає, що Україні більше не варто розраховувати на допомогу США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина натякає, що Україні більше не варто розраховувати на допомогу США
Німецький депутат вважає що допомога США Україні може бути останньою
фото з відкритих джерел

Депутат Бундестагу Хофрайтер наполягає, що після схвалення пакета американським Сенатом слід негайно розпочати постачання зброї Києву, поки весняне бездоріжжя перешкоджає наступу російських військ

У Німеччині не виключають, що погоджена Конгресом США допомога Україні може бути останньою. Тому Європі потрібно зробити для Києва «набагато більше». Про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер.

«Можливо, це останній пакет допомоги США на дуже довгий час, або навіть останній взагалі», – сказав німецький політик.

Хофрайтер також зауважив, що після схвалення пакета американським Сенатом слід негайно розпочати постачання зброї Києву, поки весняне бездоріжжя перешкоджає наступу російських військ.

Як повідомлялося, спікер Палати представників Майк Джонсон стояв перед дилемою протягом тижня перед голосування за виділення допомоги Україні. Чи відмовляти у винесенні цього питання на розгляд Конгресу чи наразитися на ризик бути звільненим з нинішньої посади. 

Нещодавно Джонсон отримав доповідь директора ЦРУ Білла Бернса, який змалював картину жахливої ситуації на полі бою в Україні та глобальних наслідків бездіяльності США. Доповідь справила на Джонсона велике враження, і він дедалі більше переконувався, що доля західної демократії лежить на його плечах, зазначають близькі до нього джерела.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

 Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно «шкодитиме інтересам національної безпеки США».

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Теги: США Німеччина

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