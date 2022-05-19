Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)

Прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу росіянами населених пунктів на Дніпропетровщині

19 травня внаслідок ворожого обстрілу з артилерії села Велика Костромка Дніпропетровської області двоє цивільних отримали осколкові поранення, пошкоджено 20 будинків, господарські приміщення і транспортні засоби. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Крім того, 18 травня окупанти здійснили артобстріл околиць населених пунктів Синельниківського району. Пошкоджено господарські приміщення. Постраждалих немає.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 травня російські загарбники п’ять разів обстріляли село Велика Костромка у Зеленодольській територіальній громаді у Дніпропетровській області.