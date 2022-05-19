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    Події в Україні

    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)

    У результаті обстрілу&nbsp;пошкоджено 20 будинків, господарських будівель - Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)
    У результаті обстрілу пошкоджено 20 будинків, господарських будівель
    фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

    Прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу росіянами населених пунктів на Дніпропетровщині

    19 травня внаслідок ворожого обстрілу з артилерії села Велика Костромка Дніпропетровської області двоє цивільних отримали осколкові поранення, пошкоджено 20 будинків, господарські приміщення і транспортні засоби. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Крім того, 18 травня окупанти здійснили артобстріл околиць населених пунктів Синельниківського району. Пошкоджено господарські приміщення. Постраждалих немає.

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    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)
    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)
    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)
    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)
    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)
    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)
    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)
    фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

    Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

    Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

    Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 травня російські загарбники п’ять разів обстріляли село Велика Костромка у Зеленодольській територіальній громаді у Дніпропетровській області.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Суцільні руїни: наслідки обстрілу окупантами села на Дніпропетровщині (фото)