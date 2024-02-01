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«Труба Медведчука». Суд поставив крапку у справі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Труба Медведчука». Суд поставив крапку у справі
З 2021 року «труба Медведчука» перебуває в управлінні АТ «Укртранснафта»
колаж ZN.UA

Наразі проводиться реєстрація права власності держави на трубопровід

Верховний Суд України остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», відому як «труба Медведчука». Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль у Telegram.

Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність.

Однак цього не сталося  і протягом багатьох років ним користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт».

Фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід.

За результатами розслідування, ВАКС заарештував актив, з 2021 року він перейшов в управління АТ «Укртранснафта».

Також у 2021 році Фонд подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід. «У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно», –додав Коваль.

Наразі проводиться реєстрація права власності держави на трубопровід.

Нагадаємо, у липні 2023 року Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду державного майна щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яка розташована на території України. Таке рішення Господарський суд Житомирської області ухвалив ще наприкінці червня.

Україна кілька років намагалася повернути цей актив у державну власність. Судові справи велися з 2011 року.

В 2017 році НАБУ та САП почали розслідування обставин передачі права власності. Вони клопотали в суді про арешт активу – і Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання у 2021 році.

З 2021 року «труба Медведчука» перебуває в управлінні АТ «Укртранснафта». Одночасно Фонд держмайна подав позов із проханням визнати цей актив за державою – і суд став на бік Фонду.

Раніше повідомлялося, що «Укртранснафта», управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», перерахувала до держбюджету понад 10 млн грн надходжень і забезпечила реверс 114 тис. т нафтопродуктів

Теги: Укрнафта Віктор Медведчук

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