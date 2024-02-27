Суд продовжив запобіжний захід львівському бізнесмену Гринкевичу

Рішення щодо продовження запобіжного заходу суд ухвалив 23 лютого

Cуд продовжив запобіжний захід щодо львівського підприємця Ігоря Гринкевича, фігуранта справи про постачання Міністерству оборони одягу неякісного одягу та білизни для Збройних сил України, у вигляді перебування під вартою ще на один місяць, до 29 березня. Про це повідомляє «Суспільне».

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Рішення щодо продовження запобіжного заходу суд ухвалив 23 лютого.

Відповідне рішення судді ухвалили ще 23 лютого, через день після відхилення Київським апеляційним судом скарги захисту фігуранта на рішення столичного Печерського райсуду стосовно запобіжного заходу для підприємця – щодо тримання під вартою з можливістю внесення 429 тисяч гривень застави.

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Нагадаємо, у січні, в справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина, яких ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження зникла стаття про розкрадання. Її замінили на «шахрайство».

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів Міноборони на постачання військової форми. Ігорю Гринкевичу було обрано запобіжний захід у вигляду арешту з можливістю внесення застави у сумі майже 430 млн грн. Роману Гринкевичу суд обрав запобіжний захід також у вигляді арешту з розміром застави у 500 млн грн.

Адвокати заявили, що такі міри запобіжного заходу є необґрунтованими та будуть оскаржуватися.

Судові засідання з розгляду апеляцій на міри запобіжних заходів Гринкевичам вже кілька разів відтерміновувалися. Востаннє – через хворобу судді.

Крім того, за даними ЗМІ, у «справі Гринкевичів» немає жодного фігуранта серед представників Міноборони.