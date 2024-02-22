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У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Людмила Денісова була присутня на засіданні щодо обрання запобіжного заходу Сергію Пашинському
скріншот з трансляції

На її юристки, в ході судового розгляду не було озвучено доказів вини Пашинського

Справа проти Пашинського і обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання у СІЗО може бути вигідне росії. Таку думку висловила очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова у етері телеканалу «Еспресо». 

«Я вважаю, що ці контракти, міжнародні зв'язки, які використовує Пашинський, щоб забезпечити фронт необхідною зброєю, заважає робити рф їхню справу – нищити Україну та український народ» – заявила вона.

На її думку, як юриста з багаторічним стажем, в ході судового розгляду не було озвучено доказів вини Пашинського.

«Ніхто не хоче розбиратися по суті, ніхто не шукає винних, якщо там взагалі є якась кримінальна історія. Зараз розглядається підозра для того, щоб визначитися, де під час слідства повинен бути Пашинський. Тобто йому потрібно обмежити свободи, втретє посадити у слідчий ізолятор, бо він нібито може втекти. Але якщо б він хотів втекти, то зробив би це. Він знає про справу давно, у нього були б усі можливості для втечі. Однак він державна людина, у нього державницька позиція», – зауважила Денісова.

Нагадаємо, що прокурор просить арешт для екснардепа Сергія Пашинського із можливістю внести заставу у розмірі 299,9 млн грн.

Як відомо, 12 лютого 2024 року НАБУ та СБУ провели обшук у помешканні Голови Асоціації Сергія Пашинського.

Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому. Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський та його бізнес-партнери підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень. 

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Теги: Сергій Пашинський прокурор Людмила Денісова суд

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