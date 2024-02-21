Чи будуть повістки в новому застосунку для військових: відповідь Міноборони

Застосунок «Армія+» створюється для тих людей, які вже перебувають на фронті

Міноборони працює над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри

Електронних повісток у новому додатку Міноборони не буде, адже користувачами застосунку будуть люди, які вже служать на фронті. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Черногоренко наголосила, що застосунок «Армія+» створюється саме для військових, тобто для тих людей, які вже перебувають на фронті.

«Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті», – пояснила заступниця міністра оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, наразі Міноборони працює над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри.

«Для актуалізації цих даних, щоби зменшити візити до всіх установ і зробити це онлайн дуже зручним. Тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко», – додала вона.

Нагадаємо, Міністерство оборони створює застосунок для військових. Він матиме назву «Армія+». Запуск додатка очікується влітку.

Як повідомлялося, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) в електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.