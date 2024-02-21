Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Чи будуть повістки в новому застосунку для військових: відповідь Міноборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чи будуть повістки в новому застосунку для військових: відповідь Міноборони
Застосунок «Армія+» створюється для тих людей, які вже перебувають на фронті
фото з відкритих джерел

Міноборони працює над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри

Електронних повісток у новому додатку Міноборони не буде, адже користувачами застосунку будуть люди, які вже служать на фронті. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Черногоренко наголосила, що застосунок «Армія+» створюється саме для військових, тобто для тих людей, які вже перебувають на фронті.

«Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті», – пояснила заступниця міністра оборони.

За її словами, наразі Міноборони працює над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри.

«Для актуалізації цих даних, щоби зменшити візити до всіх установ і зробити це онлайн дуже зручним. Тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко», – додала вона.

Нагадаємо, Міністерство оборони створює застосунок для військових. Він матиме назву «Армія+». Запуск додатка очікується влітку.

Як повідомлялося, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) в електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. В Міноборони зазначили, що законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Читайте також: Повісткам у «Дії» бути? Федоров зробив заяву
Теги: застосунок повістка правила армія Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони планує посилити контроль за закупівлями для війська
Міноборони пояснило, хто контролюватиме закупівлі для війська
24 сiчня, 16:42
Вартість проваленого оборонного контракту у 2022 році склала $36,6 млн. Його виконавцем була фірма екснардепа Збітнєва
«Снарядний голод»: хто винен? Деталі скандального затримання Лієва та Збітнєва Скандал
28 сiчня, 15:56
Педан зголосився взяти на поруки екчиновника Міноборони Лієва на поруки
Шоумен Педан став на захист експосадовця у справі на 1,5 млрд грн: реакція соцмереж
31 сiчня, 08:57
Конкретні причини, через які британська влада вирішила змінити свої плани, щодо Японії - не відомі
Британія не купуватиме у Японії снаряди для України – Wall Street Journal
30 сiчня, 12:05
У Росії зник гелікоптер МНС Мі-8
У Росії зник гелікоптер МНС Мі-8
4 лютого, 22:15
Окупанти обстріляли центр Херсона, є жертви
Масована атака «Шахедів» на Криворіжжя та удар по центру Херсона: ситуація в регіонах
3 лютого, 15:38
Станом на шосту ранку пожежу продовжують гасити
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
10 лютого, 06:52
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
14 лютого, 10:57
Франческо Лоллобриджида вважає, що фермери протестують не проти урядів, а проти рішень Брюсселю
Протести аграріїв у Європі: міністр сільського господарства Італії розкритикував дії Брюсселю
15 лютого, 18:10

Телеком

Чи будуть повістки в новому застосунку для військових: відповідь Міноборони
Чи будуть повістки в новому застосунку для військових: відповідь Міноборони
Месенджер Signal стане ще приватнішим
Месенджер Signal стане ще приватнішим
Міноборони анонсувало новий додаток для військових
Міноборони анонсувало новий додаток для військових
Соцмережа Ілона Маска блокувала сторінку дружини Навального (оновлено)
Соцмережа Ілона Маска блокувала сторінку дружини Навального (оновлено)
Єврокомісія відкрила справу проти TikTok через загрозу дітям – Reuters
Єврокомісія відкрила справу проти TikTok через загрозу дітям – Reuters
У Telegram стався масштабний збій
У Telegram стався масштабний збій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Проблеми у відносинах із Польщею. Історик Грицак дав пораду українцям
46K
Скільки військових ЗСУ потрапили в полон в Авдіївці: дані The New York Times
40K
Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
29K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
18K
Розвідка назвала три сильні сторони росіян на полі бою
14K
«Розбомблений» Таллінн: мешканці столиці Естонії шоковані

Новини

День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13
«Метінвест» спрямував на розвиток тактичної медицини майже 15 млн грн
Вчора, 13:58
Україна впустила до себе американського лобіста Новинського та Московської церкви (фото)
Вчора, 13:09
Справа Пашинського. Асоціація підприємств оборонпрому звернулася до Вищого антикорупційого суду
Вчора, 11:05
США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua