Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ – Умєров

Умєров: «2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові»

За словами Умєрова, війна «не залишається однаковою та вимагає змін»

Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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«Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними силами України під час Великої Війни з Росією. Збройні сили України разом з усім народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, попри те, з яким ворогом має справу», – наголосив він.

За словами Умєрова, війна «не залишається однаковою та вимагає змін».

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«Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії», – додав міністр.

Нагадаємо, президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

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Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

Згодом президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного

До слова, Зеленський анонсував кроки «перезавантаження» у різних напрямках державної політики.