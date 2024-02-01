Умєров оприлюднив декларацію про доходи

Згідно з декларацією, Умєров орендує два квартири в Києві, а дружина орендує квартиру в США

Міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік, згідно з якою його дохід минулого року склав понад 5,5 мільйоні гривень, а його дружини − понад 1,4 мільйона гривень. Про це стало відомо з декларації Умєрова на сайті НАЗК.

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Зокрема, 5 мільйонів гривень Умєров отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, заробітна плата міністра становила 573 873 гривні. Та ще понад 9,1 мільйона гривень Умєров задекорував як «суму дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc».

Дружина міністра задекларувала 1 442 572 гривні зарплати, зазначається, що вона працює в американській кампанії Astem Ventures Inc.

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Також Умєров задекларував $18,2 тис. неакцептованих вимог кредитора, 9,1 тисячі доларів готівкою і 180,5 тисячі гривень у готівці, на банківських рахунках міністр тримає 1,8 тисячі доларів та 3,7 мільйона гривень. А його дружина має 1100 доларів у готівці і 8 572 доларів на банківських рахунках.

Також Умєров володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі ТОВ «Компанія Блек Сі» (вартість 39,24 мільйона гривень) та в приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Астем текнолоджіз» (вартість 26,68 мільйона гривень).

Має міністр і акції в компанії Petcube на трохи менше ніж 7 тисяч гривень.

Згідно з декларацією, Умєров орендує два квартири в Києві (80,6 кв. м і 128,8 кв.м), зареєстрований у квартирі в Києві (95 кв. м), його мати володіє будинком у тимчасово окупованому Бахчисараї у Криму (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

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Також вказано, що Умєров користується автомобілем Ford Explorer 2016 року випуску.

Міністр оборони був одним з небагатьох міністрів, які подали декларації за 2022 рік, після відкриття Єдиного держреєстру декларацій.

У 2022 році заробітна плата міністра становила 433 453 гривень, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав — 4 125 800 гривень і банківські виплати — 1 276 гривень. Дружина за минулий рік задекларувала 1 704 568 гривень.

Нагадаємо, Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів.

«Зазвичай перемагає сторона, у якої більше боєприпасів для боротьби», – зауважив Умеров, згідно з документом.

Стало відомо, що Міноборони проводить незаплановані перевірки ТЦК та СП. Міністр оборони розповів, що команда міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах.