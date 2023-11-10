Суд ухвалив нове рішення у справі Коломойського після заяв адвокатів про хворобу

Суддя задовольнила клопотання прокурорів

Шевченківський суд Києва у п’ятницю, 10 листопада, розглянув клопотання адвокатів Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу через суттєве погіршення стану його здоров’я. Суддя ухвалила рішення про подальше знаходження бізнесмена під вартою, про що повідомила кореспондентка «Суспільного» із зали суду.

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Захисники Коломойського просили про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт. Але суддя задовольнила клопотання прокурорів, які просили відмовити захисту бізнесмена – він залишиться у СІЗО.

Нагадаємо, вчора, 9 листопада, адвокати Коломойського повідомили, що від початку тримання під вартою стан його здоров'я погіршився. Лікар, який обстежив його, радив провести курс лікування та певні маніпуляції для покращення стану здоров'я.

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Захисники бізнесмена стверджували, що, попри ухвалу Шевченківського суду наприкінці жовтня, йому досі не забезпечено проведення медичного огляду. Вони звернулися із проханням про зміну запобіжного заходу, проте за їхніми словами, для цього «вчиняються штучні перешкоди».

Також «Главком» писав, що 27 жовтня Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Він залишиться у СІЗО ще на два місяці.

До слова, раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.