Суд призначив суворе покарання військовому з Рівненщини, який залишив місце служби

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію

На Рівненщині суд визнав винним у дезертирстві та призначив п’ять років ув’язнення військовому, який самовільно пішов зі своєї частини. Чоловік заявив, що йому треба було допомагати дітям та батькам, а також вести господарство. Про це повідомляє zaxid.net.

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Як йдеться у вироку Радивилівського райсуду, обвинувачений пішов з військової частини зранку 11 квітня. Свій вчинок він пояснив тим, що роботи в нього на той момент не було, а «йому необхідно було допомагати дітям і батькам».

«Відпустку йому не давали, а йому необхідно було допомагати дітям, батькам і поратися по господарству, а тому він лишив частину. Весь час він перебував у себе вдома або вдома у колишньої дружини. Передзвонивши один раз командиру, він з розмови зрозумів, що може поки знаходитися вдома, а коли буде необхідність йому зателефонують. Вважає, що вчинив невірно і необхідно було вирішувати свої особисті питання у інший, законний спосіб», – наводять пояснення чоловіка у вироку.

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Командир частини натомість заявив, що ніхто не давав чоловікові дозволу покидати службу. Заступник командира додав, що перед цим чоловік вже покидав місце служби, зокрема, він був відсутній з 31 травня по 2 квітня.

«Після цього з ним проводилися бесіди, в ході яких він виявляв небажання у подальшому проходити військову службу, казав, що залишить військову частину знову та ніхто його не зупинить», – такі покази надав заступник командира.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олена Делалова визнала чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 408 ККУ (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану) та призначила йому п’ять років тюрми. Це мінімальне покарання, передбачене санкцією цієї статті. Початок строку відбування покарання рахуватимуть з 26 травня, коли чоловіка затримали.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.

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Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовицям з Рівненщини, яких підозрюють в отриманні незаконного грошового забезпечення та бойових доплат, не з’являючись на місці служби.

Також посадовець Рівненського військкомату підозрюється у постачанні наркотиків











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